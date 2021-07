Ginnastica ritmica, Assoluti Folgaria 2021: Baldassarri campionessa, seguono Raffaeli e Agiurgiuculese (Di sabato 3 luglio 2021) Gli Assoluti di Folgaria di Ginnastica ritmica hanno premiato Milena Baldassarri, stella della Faber Ginnastica Fabriano. La classe 2001 con un punteggio di 100.450 ha regolato la compagna di squadra Sofia Raffaeli (seconda a 97.900) ed Alexandra Agiurgiuculese dell’Udinese (terza a 93.250). (in aggiornamento) SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 luglio 2021) Glididihanno premiato Milena, stella della FaberFabriano. La classe 2001 con un punteggio di 100.450 ha regolato la compagna di squadra Sofia(seconda a 97.900) ed Alexandradell’Udinese (terza a 93.250). (in aggiornamento) SportFace.

cmqgiulio : Oggi mi chiedevo perché ci fossero così tante atlete in hotel e poi ho scoperto che qui fanno i campionati di ginnastica ritmica - mmartinaperini : MILENA BALDASSARRI campionessa italiana assoluta di ginnastica ritmica ???? - AleFiore2249 : @Amarenapx @Anna2Ary Concordo in pieno, ma è ginnastica ritmica (artistica è anelli, sbarra, cavallo ecc, anche se… - Sirio60784903 : @GalahadBlue Io ho fatto 10 anni di ginnastica artistica e poi sono diventato allenatore di ritmica la seguo costan… - GalahadBlue : @Sirio60784903 Io vado pazzo per la ginnastica ritmica! -