Furti e rapine a portavalori tra Piemonte e Lombardia, 3 persone in manette (Di sabato 3 luglio 2021) AGI - Partivano dalla provincia di Reggio Emilia a bordo di veicoli intestati a prestanome per percorrere le autostrade del nord Italia, in particolare Piemonte e Lombardia, al fine di intercettare, seguire e derubare furgoni portavalori impegnati nel prelievo di denaro da banche o attività commerciali. La polizia stradale del Piemonte e Valle d'Aosta, in collaborazione con la polizia stradale di Novara e di Reggio Emilia, ha denunciato 6 persone responsabili, a vario titolo, di rapina, furto aggravato e ricettazione, 3 delle quali arrestate. Cinque gli episodi sotto la lente degli inquirenti commessi ...

