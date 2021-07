F.1, GP Austria - Verstappen in pole per 48 millesimi su Norris (Di sabato 3 luglio 2021) Max Verstappen ha ottenuto la pole position nel Gran Premio d'Austria, nona prova del Mondiale di F.1. L'olandese della Red Bull Racing ha fermato il cronometro sull'1:03.720 e ha preceduto la McLaren di Lando Norris per appena 48 millesimi di secondo. Terzo posto per l'altra RB16, quella guidata da Sergio Perez: il messicano è riuscito a mettersi dietro le due Mercedes e l'obiettivo sarà continuare a tenerle alle sue spalle anche nella gara di domani. Lewis Hamilton partirà dalla quarta posizione, proprio davanti a Valtteri Bottas. Le parole del poleman. Nonostante la ... Leggi su quattroruote (Di sabato 3 luglio 2021) Maxha ottenuto laposition nel Gran Premio d', nona prova del Mondiale di F.1. L'olandese della Red Bull Racing ha fermato il cronometro sull'1:03.720 e ha preceduto la McLaren di Landoper appena 48di secondo. Terzo posto per l'altra RB16, quella guidata da Sergio Perez: il messicano è riuscito a mettersi dietro le due Mercedes e l'obiettivo sarà continuare a tenerle alle sue spalle anche nella gara di domani. Lewis Hamilton partirà dalla quarta posizione, proprio davanti a Valtteri Bottas. Le parole delman. Nonostante la ...

