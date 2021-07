Euro 2020, Hjulmand: “Semifinale? Sapevo che saremmo tornati a Wembley” (Di sabato 3 luglio 2021) “E’ magico”. Sintetico ed evocativo Kasper Hjulmand, ct della Danimarca, commentando l’approdo in Semifinale dei suoi a Euro 2020. “La prima cosa che ho mostrato ai ragazzi quando ci siamo visti è stata una foto di Wembley, dove abbiamo giocato lo scorso autunno. Dissi che ci saremmo tornati“. Una profezia che si è avverata, nonostante le due sconfitte nelle prime due gare e soprattutto lo shock per quanto accaduto a Eriksen. Anche a Baku, confessa Hjulmand, “è stato come giocare di nuovo in casa grazie al sostegno dei nostri tifosi. Siamo loro ... Leggi su sportface (Di sabato 3 luglio 2021) “E’ magico”. Sintetico ed evocativo Kasper, ct della Danimarca, commentando l’approdo indei suoi a. “La prima cosa che ho mostrato ai ragazzi quando ci siamo visti è stata una foto di, dove abbiamo giocato lo scorso autunno. Dissi che ci“. Una profezia che si è avverata, nonostante le due sconfitte nelle prime due gare e soprattutto lo shock per quanto accaduto a Eriksen. Anche a Baku, confessa, “è stato come giocare di nuovo in casa grazie al sostegno dei nostri tifosi. Siamo loro ...

