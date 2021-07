(Di sabato 3 luglio 2021) Aveva 86 anni, si chiamava Pierluigi Vezzosi, risiedeva a, ed è morto ieri sera, 2 luglio, in seguito a un incidente stradale che era avvenuto in mattinata. Secondo una ricostruzione dei fatti, l'uomo intorno alle 9 di venerdì era sceso dalla macchina per andare in edicola a comprare il giornale quando ildi un corriere non si è accorto di lui e lo haL'articolo proviene da Firenze Post.

Empoli: 86enne muore investito da un furgone. Conducente indagato per omicidio colposo

Erano residenti a Empoli un 89enne, un 83enne e una 86enne, tutti e tre scomparsi all'ospedale locale, così come un 81enne di Vinci. Un 69enne e una 87enne di Empoli sono deceduti in una Rsa di ...