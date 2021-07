Defibrillatori | la spiaggia adesso è più sicura grazie alla donazione della lista civica

Advertising

sardanews : Villaputzu, la raccolta fondi speciale: “Ci servono defibrillatori per i bagnini della spiaggia”… - vivere_sardegna : Villaputzu, la raccolta fondi speciale: “Ci servono defibrillatori per i bagnini della spiaggia” -

Ultime Notizie dalla rete : Defibrillatori spiaggia

corriereadriatico.it

... Cristiano Gasparretti, 'l'arrivo di queste tre nuove macchine va a intensificare una predisposizione capillare ine non solo'. I, che costano sui 1.300 euro l'uno, sono della ...L'articolo Villaputzu, la raccolta fondi speciale: "Ci servonoper i bagnini della" proviene da Casteddu On line .FERMO - Una manciata di minuti che possono fare la differenza tra la vita e la morte. Attimi preziosissimi, da non sprecare. Perciò sulla costa fermana arriveranno tre ...Come oramai da molti anni, anche per l'estate 2021 l'Ascor ha fornito alla “Cooperativa Ondanomala” il defibrillatore per la Spiaggia Libera di Rimini ...