Cristiano Caccamo e l’infortunio? L’attore sorprende i fan

L'attore calabrese Cristiano Caccamo è alle prese con un nuovo ruolo? Nelle ultime stories di Caccamo, L'attore viene fasciato con una rigida calza, che sta a significare una distorsione. Un incidente durante i fornelli? In queste ultime ore il sex symbol, L'attore che fa battere il cuore a tutte, Cristiano Caccamo oggi ha postato una stories particolare, proprio ieri sera impegnato ai fornelli, dove ormai conosciamo tutti la sua estrema dote nella cucina come super chef. E' ingamba non solo sul set, ma anche in cucina, si cimenta a sperimentare sempre ...

_closedeyes_ : cristiano caccamo e denise tantucci a 30 minuti da me a girare un film???????????? - g1usy22 : Scusate ma come ci si riprende dall'aver sognato di limonare con Cristiano Caccamo? No perché questo ritorno alla realtà è stato orribile - hurtndstrong : comunque io un po’ la invidio la migliore amica di cristiano caccamo - xbrsmile : secondo me dobbiamo scrivere tutti in massa a cristiano caccamo per dirgli di farsi twitter - hurtndstrong : immaginate essere la ragazza di cristiano caccamo e in più fare dei tour culinari insieme che meraviglia -