Cara viceministra Sereni, nominare Vattani non è un diritto per legge ma una libera scelta del governo. Per questo chiediamo la revoca (Di sabato 3 luglio 2021) di Gianfranco Pagliarulo* Il caso Vattani non è chiuso. Non basta la risposta della viceministra degli Esteri Marina Sereni all’interrogazione dell’on. Morassut per risolvere una vicenda che riguarda un punto delicatissimo dell’organizzazione dello Stato e cioè la nomina di un ambasciatore, vicenda che, oltre a rappresentare il paradosso di un diplomatico nominato ambasciatore nonostante questi non abbia mai ripudiato la sua fede fascista, presenta molti punti oscuri. Mario Vattani nel 1989 è coinvolto in un’aggressione di un gruppo di naziskin nei confronti di due persone davanti al cinema Capranica a Roma. Secondo la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) di Gianfranco Pagliarulo* Il casonon è chiuso. Non basta la risposta delladegli Esteri Marinaall’interrogazione dell’on. Morassut per risolvere una vicenda che riguarda un punto delicatissimo dell’organizzazione dello Stato e cioè la nomina di un ambasciatore, vicenda che, oltre a rappresentare il paradosso di un diplomatico nominato ambasciatore nonostante questi non abbia mai ripudiato la sua fede fascista, presenta molti punti oscuri. Marionel 1989 è coinvolto in un’aggressione di un gruppo di naziskin nei confronti di due persone davanti al cinema Capranica a Roma. Secondo la ...

Advertising

ilfattoblog : Cara viceministra Sereni, nominare Vattani non è un diritto per legge ma una libera scelta del governo. Per questo… - Elisabetta_H_ : @ElsoIcehands @giuseppy_ Grazie Cara, ti proporrò come mia viceministra. -

Ultime Notizie dalla rete : Cara viceministra UE, Castaldo (M5S): "Con Del Re cresce credibilità Italia all'estero" Alla nostra deputata del Movimento 5 Stelle, ex viceministra degli Affari Esteri sotto i due governi Conte e mia cara amica esprimo ed esprimiamo le nostre più vive congratulazioni per questo ...

UE, Castaldo (M5S): "Con Del Re cresce credibilità Italia all'estero" Alla nostra deputata del Movimento 5 Stelle, ex viceministra degli Affari Esteri sotto i due governi Conte e mia cara amica esprimo ed esprimiamo le nostre più vive congratulazioni per questo ...

Cara viceministra Sereni, nominare Vattani non è un diritto per legge ma una libera scelta del governo Il Fatto Quotidiano Alla nostra deputata del Movimento 5 Stelle, exdegli Affari Esteri sotto i due governi Conte e miaamica esprimo ed esprimiamo le nostre più vive congratulazioni per questo ...Alla nostra deputata del Movimento 5 Stelle, exdegli Affari Esteri sotto i due governi Conte e miaamica esprimo ed esprimiamo le nostre più vive congratulazioni per questo ...