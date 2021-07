Calciomercato Milan, molto vicino James Rodriguez (Di sabato 3 luglio 2021) Calciomercato Milan. Stando alle ultime voci di mercato, James Rodriguez sarebbe ormai a un passo dai rossoneri. Secondo quanto riporta il giornalista di ESPN Vito De Palma, il fantasista colombiano James Rodriguez sarebbe ormai sempre più vicino a vestire rossonero. L’ex giocatore di Real Madrid e Bayern Monaco, idea sorta in casa Milan da qualche settimana, sarebbe così il sostituto ideale individuato da Maldini e Massara per sostituire Çalhano?lu. Calciomercato Milan, la trattativa per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 luglio 2021). Stando alle ultime voci di mercato,sarebbe ormai a un passo dai rossoneri. Secondo quanto riporta il giornalista di ESPN Vito De Palma, il fantasista colombianosarebbe ormai sempre piùa vestire rossonero. L’ex giocatore di Real Madrid e Bayern Monaco, idea sorta in casada qualche settimana, sarebbe così il sostituto ideale individuato da Maldini e Massara per sostituire Çalhano?lu., la trattativa per ...

