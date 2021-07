Calciomercato Inter, Dumfries difficile: prezzo troppo alto (Di sabato 3 luglio 2021) Calciomercato Inter: l’obiettivo Dumfries potrebbe sfumare, il PSV chiede troppo Denzel Dumfries è stato accostato all’Inter nelle ultime ore con insistenza a tal punto che il Telegraaf parla di un viaggio verso Milano da parte dell’esterno olandese e del suo agente Mino Raiola. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 Alfredo Pedullà, però, conferma come l’affare non sia in dirittura d’arrivo: «Dumfries piace all’Inter ma ha dei costi e dall’Olanda corrono troppo: nessun viaggio in corso verso ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 luglio 2021): l’obiettivopotrebbe sfumare, il PSV chiedeDenzelè stato accostato all’nelle ultime ore con insistenza a tal punto che il Telegraaf parla di un viaggio verso Milano da parte dell’esterno olandese e del suo agente Mino Raiola. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 Alfredo Pedullà, però, conferma come l’affare non sia in dirittura d’arrivo: «piace all’ma ha dei costi e dall’Olanda corrono: nessun viaggio in corso verso ...

Advertising

DiMarzio : #Inter, #JoaoMario vuole il #Benfica: si lavora sulla clausola inserita dallo #Sporting - DiMarzio : #Inter, #JoaoMario piace al #Benfica: una clausola con lo #Sporting, però, rischia di far saltare tutto - DiMarzio : #Bellerin il nome dell'#Inter per il dopo #Hakimi - Fabiio_simoes : RT @DiMarzio: #Inter, #JoaoMario vuole il #Benfica: si lavora sulla clausola inserita dallo #Sporting - sscalcionapoli1 : Tuttosport – Crisi Inter, la cessione di Hakimi non basta: ora rischia grosso pure Lautaro -