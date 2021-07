Berrettini-Bedene oggi, Wimbledon 2021: orario, tv, programma, streaming (Di sabato 3 luglio 2021) oggi, sabato 3 luglio, il torneo di Wimbledon di tennis 2021, terzo Slam stagionale, che si gioca sull’erba outdoor di Londra, vedrà completarsi, meteo permettendo, il terzo turno del tabellone principale del singolare maschile e femminile. La sesta giornata di Wimbledon 2021 partirà alle ore 12.00 italiane: il primo incontro sul Campo 3 vedrà sfidarsi la testa di serie numero 7, Matteo Berrettini, e lo sloveno Aljaz Bedene. In palio ci sarà un posto negli ottavi di finale, che si giocheranno tutti lunedì 5, dopo la consueta pausa domenicale. Sarà possibile seguire ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021), sabato 3 luglio, il torneo didi tennis, terzo Slam stagionale, che si gioca sull’erba outdoor di Londra, vedrà completarsi, meteo permettendo, il terzo turno del tabellone principale del singolare maschile e femminile. La sesta giornata dipartirà alle ore 12.00 italiane: il primo incontro sul Campo 3 vedrà sfidarsi la testa di serie numero 7, Matteo, e lo sloveno Aljaz. In palio ci sarà un posto negli ottavi di finale, che si giocheranno tutti lunedì 5, dopo la consueta pausa domenicale. Sarà possibile seguire ...

Advertising

AirForgi1 : Classico threaddino sulle partite del 3/7 più interessanti di #Wimbledon (stavolta non motivato che è tardi) AugerA… - NotizieSerieA : Sedicesimi #Wimbledon2021 eliminato #Fognini per mano di #Rublev. Domani è la volta di #Berrettini contro lo slovac… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Tennis, Wimbledon: per Berrettini quota rasoterra contro Bedene, Federer favorito su Norrie - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Wimbledon: per Berrettini quota rasoterra contro Bedene, Federer favorito su Norrie - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Wimbledon: per Berrettini quota rasoterra contro Bedene, Federer favorito su Norrie -