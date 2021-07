Beppe Grillo, ribaltone a tarda sera: farsa M5s, il "comitato" per sventare la scissione di Conte (Di sabato 3 luglio 2021) Probabilmente il movimento Cinque Stelle così, tra un Grillo minaccioso, un Casaleggio messo fuori gioco, e un Crimi che spariglia le carte per conto di Conte, è pronto alla definitiva scissione. C'era stata la minaccia nel 2013, ma pare che stavolta sia quella buona. Il reggente Crimi indice il voto effettivamente per il nuovo comitato direttivo ma lo fa invece che sul Rousseau di Davide Casaleggio, sulla nuova piattaforma SkyVote, onde evitare ricorsi legali (che in realtà, dicono i tecnici, ci sarebbero proprio se non si utilizzasse Rousseau). Pare che Giuseppe Conte abbia intimato l'alt avvertendo i ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) Probabilmente il movimento Cinque Stelle così, tra unminaccioso, un Casaleggio messo fuori gioco, e un Crimi che spariglia le carte per conto di, è pronto alla definitiva. C'era stata la minaccia nel 2013, ma pare che stavolta sia quella buona. Il reggente Crimi indice il voto effettivamente per il nuovodirettivo ma lo fa invece che sul Rousseau di Davide Casaleggio, sulla nuova piattaforma SkyVote, onde evitare ricorsi legali (che in realtà, dicono i tecnici, ci sarebbero proprio se non si utilizzasse Rousseau). Pare che Giuseppeabbia intimato l'alt avvertendo i ...

Mov5Stelle : Come richiesto dal Garante, @beppe_grillo, è indetta la votazione per il Comitato Direttivo del Movimento 5 Stelle… - fattoquotidiano : L’atto di mediazione di Beppe #Grillo è arrivato. In serata, mentre tutta Italia era davanti alle tv per seguire la… - fattoquotidiano : LA BASE Beppe perde seguaci e 9 commenti su 10 sono di protesta [di Giacomo Salvini] - carmine100nze : Ma @luigidimaio sempre a lavorare è? Nessuna risposta nessuno post in merito alla Vicenza @beppe_grillo -… - mdmstesso : RT @isadoralarosa: Quello che è accaduto riguardo alla questione @beppe_grillo e @GiuseppeConteIT, al di là di chi abbia torto o ragione… -