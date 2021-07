Wolters Kluwer Compliance Solutions triumphs in FTF News and IT World Awards

(Di venerdì 2 luglio 2021) ...offerings that are enabling professionals to make an impact of significance when it ... (Nasdaq: GIWWU) (the "Company" or "GigInternational1") today announced that holders of the Company's... ...

Advertising

MarcoOrlandi67 : Ebook - Revisione delle stime contabili - di Marco Orlandi - Collana eFacile - IPSOA Wolters Kluwer Editore (2021) - amodio_enzo : @Calandro86 @CarloCalenda Brindisi porto e aeroporto, volendo anche Taranto, ma senza le imprese dell'area industr… - Valentepg : ? - lineacomputers : Webinar DMS e Conservazione ???? Arca in pillole e non solo ?? In questa puntata Lucia ci spiega come sfruttare al meg… - altalex : I Corporate Legal Department si avvalgono sempre più di soluzioni tecnologiche e spingono gli studi legali a fare l… -

Ultime Notizie dalla rete : Wolters Kluwer

Data Manager Online

Business recognized for excellence in IT, AI product innovation and customer service MINNEAPOLIS-(BUSINESS WIRE)- #ComplianceSolutions -Compliance Solutions has earned a 2021 FTF News Technology Innovation Award for its OneSumX for Operational Risk solution, marking the second consecutive year the offering has received ...Continua a leggereCompliance Solutions triumphs in FTF News and IT World Awards Business Wire Business Wire - 2 Luglio 2021 Business recognized for excellence in IT, AI product ...Guida PNRR: le riforme per imprese e professionisti - Anteprima - Cos’è il PNRR Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza? Quante sono le risorse stanziate dal PNRR? Lo speciale di Ipsoa Quotidiano p ...Tecnologia, salvezza per gli studi professionali durante la pandemia: ecco come influenzerà il futuro del business legale, soprattutto in ambito aziendale.