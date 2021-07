Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2021 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 luglio 2021)DEL 2 LUGLIOORE 9.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; IN APERTURA IL RACCORDO ANULARE DOVE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA TRIONFALE STA PROVOCANDO DISAGI IN CARREGGIATA INTERNA SEMPRE IN INTERNA, PER TRAFFICO, CODE TRA PRENESTINA E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER L’AURELIA E PIU’ AVANTITRA CASILINA E TIBURTINA SULLA DIRAMAZIONESUD INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TORRENOVA PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO ANULARE PASSIAMO AL TRATTO URBANO ...