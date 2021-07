Vaccini, ritmo record in Spagna: 1,5 milioni di dosi in 48 ore (Di venerdì 2 luglio 2021) La Spagna batte un nuovo record giornaliero per quanto riguarda la campagna di vaccinazione contro il coronavirus. Giovedì sono state somministrate 765.399 dosi, 20.810 in più rispetto al giorno prima. Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 2 luglio 2021) Labatte un nuovogiornaliero per quanto riguarda la campagna di vaccinazione contro il coronavirus. Giovedì sono state somministrate 765.399, 20.810 in più rispetto al giorno prima.

