USA | deficit commerciale maggio aumenta a 71 | 2 miliardi

Ultime Notizie dalla rete : USA deficit

Borsa Italiana

Aumenta ilcommerciale americano. Nel mese di maggio la bilancia commerciale ha mostrato un disavanzo di 71,2 miliardi di dollari , in crescita del 3,1% rispetto al passivo di 69,1 miliardi di aprile (...Nel mese di maggio neglila bilancia commerciale ha segnato unpari a 71,2 miliardi di dollari, in crescita rispetto al disavanzo di 69,1 mld del mese precedente (rivisto da 68,9 mld). Le importazioni sono salite ...(Teleborsa) – Aumenta il deficit commerciale americano. Nel mese di maggio la bilancia commerciale ha mostrato un disavanzo di 71,2 miliardi di dollari, in crescita del 3,1% rispetto al ...Ftse Mib. L?indice italiano, con la brutta candela ribassista ad alta volatilità del 20 aprile scorso, si è allontanato dalla ex trend line rialzista di medio periodo costruita sui minimi ...