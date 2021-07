Tour de France 2021, Wout Van Aert diventa il capitano della Jumbo-Visma. Ma non sarà semplice fare classifica (Di venerdì 2 luglio 2021) La condizione, giorno dopo giorno, sta migliorando sempre più. Sono mancati mesi di preparazione a causa dell’appendicite arrivata nel momento meno indicato, ma Wout van Aert non si è dato per vinto ed ha approcciato con grandi ambizioni questo Tour de France 2021. Pur faticando un po’ in una prima settimana che poteva essere perfetta per le sue caratteristiche, il campione belga è sempre rimasto davanti. Oggi, nella settima frazione, ha cercato in ogni modo la fuga da lontano. È stato alla fine lui l’iniziatore dell’azione giusta, che ha resto questa giornata tra le più spettacolari alla Grande Boucle ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) La condizione, giorno dopo giorno, sta migliorando sempre più. Sono mancati mesi di preparazione a causa dell’appendicite arrivata nel momento meno indicato, mavannon si è dato per vinto ed ha approcciato con grandi ambizioni questode. Pur faticando un po’ in una prima settimana che poteva essere perfetta per le sue caratteristiche, il campione belga è sempre rimasto davanti. Oggi, nella settima frazione, ha cercato in ogni modo la fuga da lontano. È stato alla fine lui l’iniziatore dell’azione giusta, che ha resto questa giornata tra le più spettacolari alla Grande Boucle ...

