Torino, 17 giovani vaccinati per errore con AstraZeneca invece di Pfizer: alcuni di loro lamentano reazioni avverse (Di venerdì 2 luglio 2021) Al centro vaccinale di Nole Canavese (Torino) sabato 26 giugno sono state somministrate per errore le prime dosi di vaccino AstraZeneca, invece di Pfizer, a 19 persone, 17 delle quali hanno meno di 60 anni. Ricordiamo però che, come indicato anche nella circolare ministeriale dell’11 giugno scorso, il siero anglo svedese può essere inoculato solo agli over 60. “L’evento è stato immediatamente comunicato agli interessati e contestualmente è stato attivato un protocollo di sorveglianza, condiviso con gli utenti stessi, che prevede, oltre a una presa in carico attiva da parte di un medico dell’Asl, un ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 luglio 2021) Al centro vaccinale di Nole Canavese () sabato 26 giugno sono state somministrate perle prime dosi di vaccinodi, a 19 persone, 17 delle quali hanno meno di 60 anni. Ricordiamo però che, come indicato anche nella circolare ministeriale dell’11 giugno scorso, il siero anglo svedese può essere inoculato solo agli over 60. “L’evento è stato immediatamente comunicato agli interessati e contestualmente è stato attivato un protocollo di sorveglianza, condiviso con gli utenti stessi, che prevede, oltre a una presa in carico attiva da parte di un medico dell’Asl, un ...

