Roberto Farnesi confida i problemi avuti con il suocero (Di venerdì 2 luglio 2021) Adesso sono tutti al settimo cielo ma all’inizio tra Roberto Farnesi e suo suocero non è stato semplice. Tra pochi mesi l’attore diventerà papà per la prima volta, è felice e innamoratissimo della sua compagna con cui condivide tutto già da sette mesi. Lei ha solo 26 anni, quindi quando si è fidanzato con Farnesi era davvero molto piccola. Ovvia la reazione del padre che non vedeva di buon occhio il legame di Lucya con Roberto Farnesi. Era preoccupato non solo della differenza d’età ma anche della professione di Farnesi, pensava che non sarebbe stata la persona giusta per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 2 luglio 2021) Adesso sono tutti al settimo cielo ma all’inizio trae suonon è stato semplice. Tra pochi mesi l’attore diventerà papà per la prima volta, è felice e innamoratissimo della sua compagna con cui condivide tutto già da sette mesi. Lei ha solo 26 anni, quindi quando si è fidanzato conera davvero molto piccola. Ovvia la reazione del padre che non vedeva di buon occhio il legame di Lucya con. Era preoccupato non solo della differenza d’età ma anche della professione di, pensava che non sarebbe stata la persona giusta per ...

