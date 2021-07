Risanamento della Terra dei fuochi attraverso 20.000 Pioppi (Di venerdì 2 luglio 2021) Risanare “La Terra dei fuochi“, quando i portentosi alberi, vengono senza tornaconto alcuno, in aiuto all’uomo… La Terra dei fuochi: vaste distese di terreno fertilissimo nella regione della Campania Felix, contaminata da rifiuti tossici industriali. Per 30 anni la mafia napoletana ha seppellito o incenerito all’aperto i rifiuti tossici prodotti dalle fabbriche del nord Italia, ma anche Svizzera e Germania: un modo facile ed economico, ma illegale per queste aziende di ”eliminare” i propri rifiuti illecitamente. Questo scandalo è stato scoperto negli anni 2010, da allora, ed è un processo lento e ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 2 luglio 2021) Risanare “Ladei“, quando i portentosi alberi, vengono senza tornaconto alcuno, in aiuto all’uomo… Ladei: vaste distese di terreno fertilissimo nella regioneCampania Felix, contaminata da rifiuti tossici industriali. Per 30 anni la mafia napoletana ha seppellito o incenerito all’aperto i rifiuti tossici prodotti dalle fabbriche del nord Italia, ma anche Svizzera e Germania: un modo facile ed economico, ma illegale per queste aziende di ”eliminare” i propri rifiuti illecitamente. Questo scandalo è stato scoperto negli anni 2010, da allora, ed è un processo lento e ...

Advertising

BottegoneC : Nuovo stanziamento di 525 mila € da parte del@Comune_Pistoia per il risanamento del tratto della via Fiorentina, in… - sciltian : @Karmaesanguefe1 @GabryContessa (avviato da Marino, che però, curiosamente, non fu invitato all'inaugurazione a ope… - krachidas : @24enrico @giampdisan 3/4 di capitalizzazione andranno al risanamento. Restano circa 80/90 milioni da investire sul… - EPaglierini : @ugualeuguale @CarloCalenda @nzingaretti Vogliamo parlare del risanamento del Cotral o dell’uscita della sanità dal… - UmbriaDomani : Umbria, Anas: prosegue il risanamento della pavimentazione sulla SS219 di Gubbio e Pian D'Assino… -