Quando l'indipendenza era un cha cha

Negli anni sessanta, quando in molti paesi africani si usciva dall'era del colonialismo, si ascoltava in continuazione Indépendance cha cha. Che senso ha una rivoluzione se non la si fa cantando? Dall'archivio di Internazionale.

