PlayStation: tra acquisizioni e Ghost of Tsushima, l'Experience è vicina o lontana? – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 2 luglio 2021) Sony sta proponendo tanti piccoli annunci, tra acquisizioni e novità come Ghost of Tsushima Director's Cut; l'Experience, però, è vicina o lontana?. Sembra strano dirlo, ma la fine di giugno 2021 e l'inizio di luglio 2021 si stanno dimostrando più intensi, dal punto di vista videoludico, del previsto. Certo, non vi è la stessa sovrabbondanza di uscite e annunci dell'E3 o di periodi come l'autunno, ma nondimeno ogni giorno sembra arrivare qualche novità interessante (sopratutto da Sony PlayStation) che non ci aspetteremmo dalla stagione estiva. È anche vero che l'industria ...

