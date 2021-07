Più protezioni per le donne online, promettono Twitter, TikTok, Google e Facebook (Di venerdì 2 luglio 2021) Durante le consultazioni della World Wide Web Foundation (WWWF) le piattaforme hanno promesso di rendere i loro siti un posto sicuro per tutti Nel corso del Generation Equality Forum delle Nazioni Unite a Parigi, Twitter, TikTok, Google e Facebook si sono impegnate a a migliorare la sicurezza delle donne sulle loro piattaforme Leggi su it.mashable (Di venerdì 2 luglio 2021) Durante le consultazioni della World Wide Web Foundation (WWWF) le piattaforme hanno promesso di rendere i loro siti un posto sicuro per tutti Nel corso del Generation Equality Forum delle Nazioni Unite a Parigi,si sono impegnate a a migliorare la sicurezza dellesulle loro piattaforme

Advertising

serragiorgia : @eeeeh_boh A lei hanno detto così,parla per se stessa. Ha fatto vedere che conteneva il suo beauty,NON stava venden… - serragiorgia : @eeeeh_boh Ma come ti permetti? Ma hai seguito il discorso? Hai visto che parlava per sé stessa,per ciòche hanno de… - Riki_BlackByte : @LegaSalvini Facciamo rieleggere Formigoni. Più protezioni per gli amministratori che rubano. Ditelo come stanno l… - Mariang47614228 : @sabrina__sf Sono d’accordo , ma almeno nelle altre regioni esistono protezioni per gli animali , rifugi per gatti… - ChiaraCiv : @confusa11 @Susy_1968 @PaolettaPaly @GiulianaGoline1 @dicuonzobt @RIHANNON1967 Domani starò poco, con protezioni ad… -

Ultime Notizie dalla rete : Più protezioni Cidas, un anno di Covid vissuto in prima linea ... come le videochiamate da smartphone, tablet e gli incontri tramite protezioni. È proseguita l' assistenza domiciliare , divenuta ancora più importante con la difficoltà di uscire da casa. Sono stati ...

Variante Delta sintomi, l'immunologo Cossarizza: 'I primi sintomi sono diversi da quelli classici' ... dobbiamo fare in modo che non diventi anche più aggressiva ' ha spiegato. ' In Inghilterra hanno ... Avere riaperto i pub e gli stadi senza grosse protezioni ha provocato questo fenomeno. Se non ...

30 Migliori Telo Pvc Trasparente Testato e Qualificato 2021 Unicittà informazione universitaria ... come le videochiamate da smartphone, tablet e gli incontri tramite. È proseguita l' assistenza domiciliare , divenuta ancoraimportante con la difficoltà di uscire da casa. Sono stati ...... dobbiamo fare in modo che non diventi ancheaggressiva ' ha spiegato. ' In Inghilterra hanno ... Avere riaperto i pub e gli stadi senza grosseha provocato questo fenomeno. Se non ...