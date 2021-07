(Di venerdì 2 luglio 2021) Poche settimane fa è arrivato l’annuncio della fine della relazione traDi, vincitrice del Grande Fratello Vip 4, e il cantanteche si sono detti addio dopo tre anni di fidanzamento. Intervistata dal portale Whoopsee, la Di Bendetto ha parlato per la prima volta delfidanzato dopo la fine della loro relazione: Da qualche mese le cose non andavano come dovevano andare. Ad oggi ci vogliamo un gran bene. Mai avrei pensato di dire una cosa del genere di un ex. E invece è così. Ci sentiamo ancora, lui mi racconta del suo lavoro e della sua musica. Ora è comunque un rapporto di ...

Advertising

IsaeChia : Paola Di Benedetto rivela in che rapporti è con l’ex Federico Rossi e sulla sua attuale vita sentimentale… #gfvip - infoitcultura : Stefano De Martino e Paola Di Benedetto si frequentano, c’è la conferma - eoooooooopla : Paola di Benedetto che parla di Giulia ?? #PRELEMI - xo_obriensgirl : ho davvero letto che Paola Di Benedetto ha lasciato Fede per Stefano De Martino? ma è pazza? - Italia_Notizie : Stefano De Martino e Paola Di Benedetto: è amore? Si accende il gossip -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Benedetto

La conduttrice e influencer parla per la prima volta del naufragio sentimentale che l'ha vista protagonista con il cantante Federico ...Ditorna a parlare della rottura da Federico Rossi: 'Le cose non andavano bene da mesi' OggiDiha rilasciato una lunga intervista alla fanpage instagram Whoopsee . In ...Paola Di Benedetto rivela in che rapporti è con l'ex Federico Rossi e sulla sua attuale vita sentimentale.... Poche settimane fa è ...La conduttrice e influencer parla per la prima volta del naufragio sentimentale che l'ha vista protagonista con il cantante Federico Rossi ...