Operaio chiede stipendio, ex datore lavoro gli rompe tibia e costole (Di venerdì 2 luglio 2021) (Adnkronos) - Un Operaio edile ha 'preteso' di ricevere i soldi che si era sudato sul cantiere, ma è stato aggredito brutalmente dal suo ex datore di lavoro e da un giovane Operaio. La vittima della 'spedizione punitiva' è un 33enne di origine albanese per la cui aggressione i carabinieri di Soncino (Cremona) hanno denunciato per lesioni personali aggravate, danneggiamento e minaccia un suo connazionale di 24 anni e un 29enne originario del Kosovo. I due, residenti in provincia di Brescia, lo scorso 25 giugno hanno fermato la vittima e dopo aver danneggiato l'auto sulla quale viaggiava, lo hanno aggredito colpendolo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) (Adnkronos) - Unedile ha 'preteso' di ricevere i soldi che si era sudato sul cantiere, ma è stato aggredito brutalmente dal suo exdie da un giovane. La vittima della 'spedizione punitiva' è un 33enne di origine albanese per la cui aggressione i carabinieri di Soncino (Cremona) hanno denunciato per lesioni personali aggravate, danneggiamento e minaccia un suo connazionale di 24 anni e un 29enne originario del Kosovo. I due, residenti in provincia di Brescia, lo scorso 25 giugno hanno fermato la vittima e dopo aver danneggiato l'auto sulla quale viaggiava, lo hanno aggredito colpendolo ...

Advertising

italiaserait : Operaio chiede stipendio, ex datore lavoro gli rompe tibia e costole - liberenotizie : Operaio chiede stipendio, ex datore lavoro gli rompe tibia e costole. Adnkronos - ultimora - TV7Benevento : Operaio chiede stipendio, ex datore lavoro gli rompe tibia e costole... - lifestyleblogit : Operaio chiede stipendio, ex datore lavoro gli rompe tibia e costole - - fisco24_info : Operaio chiede stipendio, ex datore lavoro gli rompe tibia e costole: L'uomo è stato denunciato insieme a un compli… -

Ultime Notizie dalla rete : Operaio chiede Social. Malika, i soldi donati e sprecati e la "percezione" di ciò che è giusto In poco tempo arrivano nelle tasche di Malika tanti soldi che operaio difficilmente potrebbe ... Perch? Perch, oltre alla fredda legalità, c'è dell'altro che chiede di essere preso in considerazione e ...

Mario Rizzante, l'operaio startupper, fonda Reply I due sono figli del fondatore, Mario, Mario Rizzante che ha iniziato come operaio. Mica solo in ... Chiede di diventare impiegato ma quando gli dicono no, si licenzia. Dalla Fiat. Per un po' vende ...

Operaio chiede stipendio, ex datore lavoro gli rompe tibia e costole Adnkronos Operaio chiede stipendio, ex datore lavoro gli rompe tibia e costole Un operaio edile ha ‘preteso’ di ricevere i soldi che si era sudato sul cantiere, ma è stato aggredito brutalmente dal suo ex datore di lavoro e da un giovane operaio. La vittima della ‘spedizione pun ...

Cremona: operaio chiede stipendio, ex datore lavoro gli rompe tibia e costole Milano, 2 lug. Un operaio edile ha 'preteso' di ricevere i soldi che si era sudato sul cantiere, ma è stato aggredito brutalmente dal suo ex datore di lavoro e ...

In poco tempo arrivano nelle tasche di Malika tanti soldi chedifficilmente potrebbe ... Perch? Perch, oltre alla fredda legalità, c'è dell'altro chedi essere preso in considerazione e ...I due sono figli del fondatore, Mario, Mario Rizzante che ha iniziato come. Mica solo in ...di diventare impiegato ma quando gli dicono no, si licenzia. Dalla Fiat. Per un po' vende ...Un operaio edile ha ‘preteso’ di ricevere i soldi che si era sudato sul cantiere, ma è stato aggredito brutalmente dal suo ex datore di lavoro e da un giovane operaio. La vittima della ‘spedizione pun ...Milano, 2 lug. Un operaio edile ha 'preteso' di ricevere i soldi che si era sudato sul cantiere, ma è stato aggredito brutalmente dal suo ex datore di lavoro e ...