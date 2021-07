"Nuovi livelli di diffusione", fin dove è arrivata la variante Delta: bollettino, 794 contagi e 28 morti (Di venerdì 2 luglio 2021) La situazione epidemiologica dell'Italia continua a rimanere sotto stretto controllo. I numeri emersi dalla cabina di regia Iss-Ministero della Salute sono infatti molto incoraggianti: l'indice Rt è allo 0,63, mentre l'incidenza è scesa da 11 a 9 ogni 100mila abitanti. Inoltre è stata registrata una riduzione molto significativa dei posti letto occupati sia in terapia intensiva che nei reparti Covid. “È la fotografia di un Paese - ha dichiarato Roberto Speranza - che presenta un quadro molto migliorato, è la conseguenza prioritaria della campagna di vaccinazione, che resta l'arma fondamentale che abbiamo per metterci alle spalle una stagione così difficile”. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) La situazione epidemiologica dell'Italia continua a rimanere sotto stretto controllo. I numeri emersi dalla cabina di regia Iss-Ministero della Salute sono infatti molto incoraggianti: l'indice Rt è allo 0,63, mentre l'incidenza è scesa da 11 a 9 ogni 100mila abitanti. Inoltre è stata registrata una riduzione molto significativa dei posti letto occupati sia in terapia intensiva che nei reparti Covid. “È la fotografia di un Paese - ha dichiarato Roberto Speranza - che presenta un quadro molto migliorato, è la conseguenza prioritaria della campagna di vaccinazione, che resta l'arma fondamentale che abbiamo per metterci alle spalle una stagione così difficile”. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuovi livelli Immigrazione e accoglienza, vertice a Taurianova con Spirlì e di Bari "Ai nuovi calabresi dobbiamo dare casa, dignità e la nostra confidenza, la nostra familiarità. Bisogna ... non mancano le risorse ma, spesso, le attività di supporto tra i vari livelli di governo"."Oggi ...

Abarth 695 Esseesse - Arriva la Collectors' Edition Per gestire al meglio tali livelli di prestazione, la vettura è dotata di impianto frenante Brembo e di ammortizzatori Koni FSD. Inoltre, al posto del cambio manuale di serie, è possibile optare in ...

LG, l’esperienza di gioco raggiunge nuovi livelli iGizmo.it Previsioni astrali del 3 luglio: Leone irritabile, per Vergine 'questioni di soldi' Sta per arrivare l'agognato fine settimana: pronti a scoprire come sarà la giornata di sabato, la prima dell'inizio di un nuovo weekend? Leggiamo le nuove previsioni zodiacali riportate nell'Oroscopo ...

Piemonte, approvati 194 nuovi posti hospice sul territorio Sanità, approvati 194 posti hospice sul territorio piemontese. Su proposta dell’assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, stamattina, venerdì 2 luglio, la Giunta regionale ha portato a ...

