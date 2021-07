Netflix | rimosso il supporto a Wii U e Nintendo 3DS – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 2 luglio 2021)Wii U e3DS hanno perso ufficialmente ildi, mettendo fine a un’era per ledi.. Dal 30 giugno 2021non supporta più3DS eWii U. L’applicazione era stata rimossa dall’eShop a fine dicembre 2020 per entrambe le, ma ilè continuato fino a questi giorni. Purtroppo la fine è arrivata, come inevitabile. Immaginiamo che non fossero più in molti a guardareusando due...

JulietTweeting : Netflix ha rimosso #Gossipgirl proprio quando volevo cominciare 100° rewatch ?? Forse l'ha fatto perchè potrei scriv… - bardellarabbiaa : hanno rimosso gossip girl da netflix chiedetemi come sto vaffanculo merde mancava poco e la terminavo?? - stanchissima2 : Finalmente Netflix ha rimosso gossip girl. L’inutilità di quella serie... - giornalettismo : Dopo la questione sollevata dall'autorità garante nel #Vietnam, il film contestato è stato rimosso da #Netflix. Li… - adryh310 : ma in che senso hanno rimosso gossip girl da Netflix ? -

... (cliccate qui per leggere la nostra recensione), esordito sulla piattaforma streaming on - demand diil 17 giugno 2021 (potete leggere la nostra recensione), è statodal catalogo ...... nuovo trailer per l'anime fantasy di Mamoru Hosoda Rick e Morty 5: la nemesi di Rick nel primo episodio della nuova stagione Perché Record of Ragnarok è statodaIndia? Mostra ...Nintendo Wii U e Nintendo 3DS hanno perso ufficialmente il supporto di Netflix, mettendo fine a un'era per le console di Nintendo.. Dal 30 giugno 2021 Netflix non supporta più Nintendo 3DS e ...Lo stato del sud-est asiatico contro la piattaforma di streaming per i suoi film che offendono il sentimento nazionale vietnamita ...