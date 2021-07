Nelle piazze o nei locali, i maxischermi per tifare l'Italia stasera in Friuli (Di venerdì 2 luglio 2021) (Visited 50 times, 50 visits today) Notizie Simili: Napoli bestia nera per l'Apu, terza sconfitta di… Max Pezzali si inginocchia agli Europei, a Lignano… Apu buona anche la seconda, ... Leggi su friulioggi (Di venerdì 2 luglio 2021) (Visited 50 times, 50 visits today) Notizie Simili: Napoli bestia nera per l'Apu, terza sconfitta di… Max Pezzali si inginocchia agli Europei, a Lignano… Apu buona anche la seconda, ...

Advertising

matteosalvinimi : Come Lega saremo impegnati da oggi, per tutta l’estate, nella raccolta delle firme dei #referendumgiustizia per dar… - matteosalvinimi : Meno di una settimana all'inizio della raccolta firme per i #referendumgiustizia ?? Dal 2 luglio, nei comuni e nell… - matteosalvinimi : ????????????????????????????` ?????????????? ?????? ????????????????????. ??????` ???????????? ?????? ?? ??????????????????: ?????? ?????????????? ???????? La raccolta firme inizia ven… - Nerot45888119 : RT @matteosalvinimi: Come Lega saremo impegnati da oggi, per tutta l’estate, nella raccolta delle firme dei #referendumgiustizia per dare a… - MIBrutus : RT @marcocappa_: Che bella la campagna elettorale. Il ritorno tra la gente, nelle piazze. Ieri in tantissimi a Testaccio. E lunedì alle 1… -