Napoli | sciolta la seduta del Consiglio | in aula in meno di 14

(Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dopodi un’ora, ladelcomunale diè stata. Ladi oggi era indetta in seconda convocazione e dunque secondo regolamento per essere valida era necessario che all’appello rispondesse un terzo dei consiglieri escluso il sindaco. A far rilevare che lasi era aperta senza rispettare questo criterio è stata la consigliera de La Città, Roberta Giova, sottolineando che ad appello concluso i presenti erano sì 14 ma contando anche il sindaco, Luigi de Magistris. A seguito di ...

