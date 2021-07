Mourinho a Trigoria | bagno di folla con i 1000 tifosi presenti – VIDEO

(Di venerdì 2 luglio 2021) Dopo il primo saluto all’aeroporto di Ciampino,ha vissuto un secondodiJoseè arrivato da pochi minuti ae si è subito affacciato dalla terrazza all’interno del centro sportivo del club giallorosso salutando i circa milleche sono accorsi per dargli il benvenuto. Si tratta del secondodiper il tecnico portoghese dopo quello andato in scena all’aeroporto di Ciampino. Il saluto di Joséaia ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Il saluto di José Mourinho ai tifosi presenti a Trigoria ???? #ASRoma - AndrewMari1988 : RT @OfficialASRoma: ?? Il saluto di José Mourinho ai tifosi presenti a Trigoria ???? #ASRoma - Giampa21 : RT @OfficialASRoma: ?? Il saluto di José Mourinho ai tifosi presenti a Trigoria ???? #ASRoma - Maracanasport : RT @OfficialASRoma: ?? Il saluto di José Mourinho ai tifosi presenti a Trigoria ???? #ASRoma - leolomba1 : RT @OfficialASRoma: ?? Il saluto di José Mourinho ai tifosi presenti a Trigoria ???? #ASRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho Trigoria

Il saluto è durato circa due minuti Ore 15.15è arrivato adove sono presenti circa 700 tifosi. Il tecnico li saluterà dalla terrazza che affaccia su piazzale Dino Viola Ore 14.32 ...... con quaderno con le sue iniziali: ad accoglierlo il coro dei tifosi presenti "sotto la curva". Da aggiungere che al momento è in corso il trasferimento del tecnico presso, dovrebbe ...Josè Mourinho è atterrato a Roma – Inizia l’avventura dello Special One nella capitale. Ora 5 giorni di quarantena a Trigoria. Più di 2000 tifosi all’aeroporto di Ciampino per l’arrivo dell’ex allenat ...Comincia l'avventura romana di José Mourinho. L'allenatore dei giallorossi è sbarcato al gate dei voli privati di Ciampino con un po' di ritardo (alle 14.40) rispetto all'orario programmato con il jet ...