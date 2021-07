Migranti | spari su barcone | guardia costiera Libia apre inchiesta

(Di venerdì 2 luglio 2021) Lalibica ha aperto un'interna dopo che una motovedetta impegnata in un soccorso ha sparato alcuni colpi verso uncarico di, come denunciato in un video ...

La guardia costiera libica ha aperto un'inchiesta interna dopo che una motovedetta impegnata in un soccorso ha sparato alcuni colpi verso un barcone carico di, come denunciato in un video pubblicato dalla ong Sea Watch. 'Condanniamo qualsiasi comportamento in contrasto con le leggi locali e internazionali - si legge in un comunicato della marina ..."Grave e inaccettabile che la guardia costiera libicacontro un gommone di #. Si faccia immediatamente chiarezza sull'accaduto: il governo libico fermi queste azioni criminali e si assuma le proprie responsabilità". Lo scrive su Twitter ...Roma, 2 lug (Adnkronos) - "Grave e inaccettabile che la guardia costiera libica spari contro un gommone di #migranti. Si faccia immediatamente chiarezza sull’accaduto: il governo libico fermi queste a ...In una nota la Marina libica afferma che dopo aver esaminato le immagini in cui si vede la motovedetta della Guardia Costiera che insegue un barcone carico di migranti L'articolo Spari sul barcone con ...