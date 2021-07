M5s | Grillo | sospeso il voto sul direttivo | comitato di 7 per modifiche Statuto

Advertising

meb : Mentre Grillo e Conte si concentrano sulle beghe interne al #M5S per fortuna dell’Italia se ne occupa #Draghi!… - fattoquotidiano : M5s, Raggi: “Fiduciosa che si riuscirà a ricomporre. Grillo e Conte? Sento entrambi, sono due persone che stimo e a… - fattoquotidiano : M5s, Toninelli: “Se la fiducia di Grillo in Conte è venuta meno lo dobbiamo accettare” – Video - AMarco1987 : M5s, Grillo: 'Un comitato di sette persone si occuperà della modifica delle regole strutturali. Sospesa votazione s… - LuigiAssecasa : RT @IlConteIT: Forse siamo sulla buona strada. Beppe ha finalmente deciso di mostrare ai nostri parlamentari lo #Statuto di @GiuseppeConte… -

Ultime Notizie dalla rete : M5s Grillo

- - > Leggi Anche, Crimi avvia la macchina per il voto del Comitato direttivo su 'SkyVote' (non su Rousseau) - L'avviso è sul nuovo blog L'apertura diarriva nonostante l'affondo di Crimi ......la scissione. La proposta alla Meloni stravolge tutto Voce rauca e lingua biforcuta, Clemente Mastella, sindaco di Benevento e in politica dal 1976, spiega come dipanare la matassa Conte -,..."Oggi ho ricevuto dai gruppi parlamentari una richiesta di mediazione in merito agli atti che dovranno costituire la nuova struttura di regole del MoVimento 5 Stelle (Statuto, Carta dei valori, Codice ...Ennesimo colpo di scena nella guerra del Movimento 5 Stelle. Mentre l'Italia è incollata alla tv per i quarti di finale degli Europei tra ...