Kroos dice addio alla nazionale | «È stato un grande onore poter indossare questa maglia per tanto tempo»

(Di venerdì 2 luglio 2021) Toniha ufficialmente dato l’tedesca: questo il saluto del centrocampista del Real Madrid Toniha ufficialmente dato l’tedesca. Questo il saluto del centrocampista del Real Madrid. «Ho giocato per la Germania 106 volte. Non ci sarà un’altra volta. Avreidesiderato, e ho dato tutto, chefine ci sarebbero state 109 partite con lae che questo unicotitolo, l’Europeo, si sarebbe aggiunto...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Kroos dice addio alla Germania dopo 106 gare: 'Voglio concentrarmi sul Real e sulla famiglia' - sportli26181512 : Germania, UFFICIALE: Kroos dà l'addio alla nazionale: Toni Kroos dice addio alla Germania. Con...… - RSIsport : ????? Dopo 106 partite Toni Kroos dice addio alla Nazionale - ILOVEPACALCIO : Toni #Kroos dice addio alla #Germania: non risponderà più alle convocazioni - bimbodimou : RT @RomaFuori: Nessuno dice che #xhaka sia toni kroos, ma è indiscutibile lo spessore dello svizzero. Copre le linee di passaggio centrali,… -

Ultime Notizie dalla rete : Kroos dice

Calcio News 24

La storiaNeuer, ma oggi chi farà meglio? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) Risultati ... Hummels e Rüdiger; a centrocampo da destra a sinistra ecco Kimmich, i due centralie Goretzka ed ...... si deve capire cosa c'è in un profumo, gli ingredienti devono essere riconoscibili -Luca ... Toni, Harry Kane, Raphael Varane, Sergi Roberto e Radamel Falcao che scendono in campo, tutti ...Toni Kroos lascia la Germania a 31 anni. Il centrocampista del Real Madrid, a soli 31 anni, dice stop alla nazionale tedesca e annuncia la notizia nel corso di un podcast andato in onda su Instagram: ...Toni Kroos ha ufficialmente dato l’addio alla nazionale tedesca: questo il saluto del centrocampista del Real Madrid Toni Kroos ha ufficialmente dato l’addio alla nazionale tedesca. Questo il saluto d ...