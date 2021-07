Italia in semifinale | Belgio battuto 2-1

(Di venerdì 2 luglio 2021) MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) – Un’da applausi non si ferma più e approda inagli Europei per la quinta volta nella sua storia. Al termine di una partita durissima e sofferta, gli azzurri superano ilper 2-1 grazie ai gol di Barella e Insigne e martedì sera a Wembley sfideranno la Spagna per un posto in finale. I ragazzi di Mancini, protagonisti di una prestazione di cuore nonostante le tante difficoltà dovute alle incursioni di De Bruyne e Lukaku – autore su rigore del gol dei Diavoli Rossi – conquistano con merito la sfida dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera e adesso possono davvero sognare di alzare il trofeo ...

Italbasket : L'Italia è un diesel. Nel secondo tempo accelera e risale dal -17. Battuto il Portorico, semifinale contro la vince… - SkySport ? BELGIO-ITALIA 1-2 Risultato finale ? ? #Barella (31') ? #Insigne (44') ? rig. #Lukaku (45+2') ? EURO 2020 ? ITALIA… - UEFAcom_it : ???? L'Italia è in semifinale di UEFA #EURO2020 ??

MONACO DI BAVIERA - Grazie alla vittoria per 2 - 1 contro il Belgio, l'di Roberto Mancini raggiunge ladi questi Europei in cui sfiderà la Spagna di Luis Enrique , che ha battuto ai rigori la Svizzera. La sfida tra azzurri e Furie Rosse andrà in scena ...Tutte le notizie sulla squadraMartedì a Wembley la prima semifinale di Euro2020 sarà Spagna-Italia. Gli Azzurri hanno infatti vinto il quarto di finale più atteso contro il Belgio per 2-1, proseguendo la loro marcia fin qui ...L'Italia vince contro il Belgio e va in semifinale contro la Spagna. Tra gli interisti in gol sia Nicolò Barella che Romelu Lukaku L'Italia batte il Belgio per 2-1 e va meritatamente alle semifinali ...