Incendio a Luras | sul posto anche i Vigili del Fuoco e due elicotteri

(Di venerdì 2 luglio 2021) (Visited 132 times, 158 visits today) Notizie Simili: Sport, arte e musica per accendere l'estate degli… Undiciper combattere gli incendi in Sardegna I fiorai del piazzale del ...

Advertising

logudorolive : Incendio vicino al cimitero di Luras: sul posto 2 elicotteri e i pompieri di Tempio -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio Luras

Gallura Oggi

L'. Dalle 16 e 15 circa i vigili del fuoco di Tempio stanno operando nella zona del cimitero diper undi macchia mediterranea alimentato dal vento di ponente. Sul posto .... Secondoin poche ore nel territorio Gallurese. Dopo Telti, ecco le fiamme a Calangianus. Un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Limbara sta intervenendo su un ...Altra giornata di incendi oggi in Sardegna dove sono stati segnalati 30 roghi. In provincia di Sassari l'incendio più serio è stato ad Ozieri, mentre in ...La Sardegna continua a bruciare e nella giornata di oggi sono divampati ben 30 incendi, di cui 8 che hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale. 1 – Incendio nel Comune di Uta lo ...