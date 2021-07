Il consiglio per De Laurentiis: "È bravo a scegliere, ma deve imparare una cosa con i suoi allenatori" (Di venerdì 2 luglio 2021) Il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfono di Radio CRC. Ecco quanto evidenziato: "Luciano Spalletti è l'ennesima buona scelta per la panchina del Napoli. Aurelio De Laurentiis deve imparare a difendere gli allenatori che sceglie, ma nel selezionarli è sempre molto bravo, gli allenatori azzurri sono stati sempre selezionati con cura. Spalletti ha portato in Italia il 4-2-3-1, modulo ideale per Victor Osimhen e tutti i giocatori che producono la fase offensiva del Napoli. Spalletti non è un uomo troppo accomodante, ma se lo segui ti porta a ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 2 luglio 2021) Il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfono di Radio CRC. Ecco quanto evidenziato: "Luciano Spalletti è l'ennesima buona scelta per la panchina del Napoli. Aurelio Dea difendere gliche sceglie, ma nel selezionarli è sempre molto, gliazzurri sono stati sempre selezionati con cura. Spalletti ha portato in Italia il 4-2-3-1, modulo ideale per Victor Osimhen e tutti i giocatori che producono la fase offensiva del Napoli. Spalletti non è un uomo troppo accomodante, ma se lo segui ti porta a ...

