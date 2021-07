I prodotti di bellezza per la tua beauty routine

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 2 luglio 2021) Il mondo cambia, e cambia rapidamente, soprattutto negli ultimi anni: la grande accelerazione alle nostre vite e alla velocità con cui si evolvono è stata sicuramente data, in modo determinante, dall’enorme cambiamento impresso alla società dall’evoluzione tecnologica. Ovviamente, parliamo in primis dell’invenzione di internet e a cascata, come naturale conseguenza, della nascita della tecnologia mobile e della diffusione in modo capillare di smartphone e tablet. Viviamo ormai in una società in perenne connessione, sempre con la testa china sui nostri apparecchi digitali. Social, influencer e i video da seguire Questo nuovo mondo, ovviamente, è estremamente noto e familiare per i ...