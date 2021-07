Euro 2020, Svizzera-Spagna 2-4 d.c.r. (1-1): Oyarzabal decisivo | Il tabellino (Di venerdì 2 luglio 2021) La Spagna batte la Svizzera ai calci di rigore ed è la prima semifinalista di Euro 2020: espulso Freuler nella ripresa, poi la lotteria dagli undici metri premia Luis Enrique… L'articolo Euro 2020, Svizzera-Spagna 2-4 d.c.r. (1-1): Oyarzabal decisivo Il tabellino è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 2 luglio 2021) Labatte laai calci di rigore ed è la prima semifinalista di: espulso Freuler nella ripresa, poi la lotteria dagli undici metri premia Luis Enrique… L'articolo2-4 d.c.r. (1-1):Ilè stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

repubblica : Euro 2020, contro gli azzurri in ginocchio spunta il murale di Casapound stile 'ventennio' - Eurosport_IT : In Francia non si arrendono: raccolte 240 mila firme per rigocare il match con la Svizzera ???????????? #Euro2020 |… - SkySport : SVIZZERA-SPAGNA 2-4 Risultato dopo i calci di rigore ? ? aut. #Zakaria (8’) ? #Shaqiri (68’) ? EURO 2020 – Quarti d… - benjamn_boliche : RT @fanpage: #BelgioItalia, il Var annulla il gol di Leo Bonucci #BELITA - fanpage : #BelgioItalia, il Var annulla il gol di Leo Bonucci #BELITA -