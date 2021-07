Eriksen, momenti normalità: a passeggio con il figlio (Di venerdì 2 luglio 2021) Intanto l’Inter lo aspetta in ritiro Sono passate ormai diverse settimane dal malore di Eriksen durante l’incontro di Euro 2020, tra Finlandia e Danimarca. Il calciatore, fortunatmate si è ripreso ed è stato anche operato: al centrocampista dell’Inter è stato impiantato un defibrillatore cardiaco il 18 giugno. La famiglia dopo aver dato il bollettino medico aveva poi chiesto rispetto e aveva anche spiegato che il danese si sarebbe dedicato alla famiglia. Così è stato: Christian Eriksen nel weekend ha lasciato per la prima volta la sua abitazione di Odense per concedersi una passeggiata con il giglio di tre anni. Un bel segnale, la ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 2 luglio 2021) Intanto l’Inter lo aspetta in ritiro Sono passate ormai diverse settimane dal malore didurante l’incontro di Euro 2020, tra Finlandia e Danimarca. Il calciatore, fortunatmate si è ripreso ed è stato anche operato: al centrocampista dell’Inter è stato impiantato un defibrillatore cardiaco il 18 giugno. La famiglia dopo aver dato il bollettino medico aveva poi chiesto rispetto e aveva anche spiegato che il danese si sarebbe dedicato alla famiglia. Così è stato: Christiannel weekend ha lasciato per la prima volta la sua abitazione di Odense per concedersi una passeggiata con il giglio di tre anni. Un bel segnale, la ...

