De Bruyne | “Ho giocato con uno strappo ai legamenti della caviglia Non potevo fare di più”

(Di sabato 3 luglio 2021) Il centrocampista del Belgio, Kevin De, ha commentato così al sito uficialeUEFA il ko subito contro l’Italia a Monaco di Baviera: “Per me sono state 4-5 settimane strane, ma mi sento di ringraziare tutto lo staff medico. E’ stato un miracolo il fatto che abbiaoggi perché c’è un consistente infortunio alla, unoai. Ma sento la responsabilità di giocare per il mio paese. Peccato non aver potutodi più”. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

alexfrosio : Cioè De Bruyne ha giocato con un legamento della caviglia danneggiato? E ha giocato così? Giocatore pazzesco - mr_kubra : RT @TuttoMercatoWeb: Belgio, De Bruyne confessa: 'Ho uno strappo ai legamenti, un miracolo abbia giocato' - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Belgio, De Bruyne confessa: 'Ho uno strappo ai legamenti, un miracolo abbia giocato' - Salvato95551627 : RT @TuttoMercatoWeb: Belgio, De Bruyne confessa: 'Ho uno strappo ai legamenti, un miracolo abbia giocato' - TuttoMercatoWeb : Belgio, De Bruyne confessa: 'Ho uno strappo ai legamenti, un miracolo abbia giocato' -

Ultime Notizie dalla rete : Bruyne giocato

Contro l'Austria non avevobenissimo, ma l'importante è dimostrare di essere sempre all'... La parata su De? La più importante della mia carriera, ma io cerco di essere d'aiuto alla mia ...Un quarto di finale da grande squadra,in modo intelligente e cinico quanto serve, con più ... Dee Lukaku organizzano un paio di discese che ci tagliano in due ma non ci colpiscono al ...Kevin de Bruyne ha stretto i denti per la sfida tra Belgio e Italia, dovendo comunque abbandonare il campo da sconfitto ...Ringrazio lo staff medico per il lavoro svolto negli ultimi quattro giorni. Ho giocato con una lesione a un legamento della caviglia sinistra, non è stato facile". De Bruyne fa i complimenti ...