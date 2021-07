Covid Gb, boom contagi variante Delta: +74% in una settimana (Di venerdì 2 luglio 2021) Sono 27.125 oggi i nuovi contagi da coronavirus nel Regno Unito, alle prese con la variante Delta. Si sono registrati altri 27 decessi a causa della pandemia. Lo riporta la Bbc dopo che ieri erano stati diagnosticati 27.989 casi, il dato più alto dal 29 gennaio. Secondo il Guardian nell’ultima settimana i casi di infezione sono aumentati del 74%. Nel Regno Unito più di 45 milioni di persone – circa l’85% degli adulti – hanno ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid e più di 33 milioni di persone hanno completato la vaccinazione. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 2 luglio 2021) Sono 27.125 oggi i nuovida coronavirus nel Regno Unito, alle prese con la. Si sono registrati altri 27 decessi a causa della pandemia. Lo riporta la Bbc dopo che ieri erano stati diagnosticati 27.989 casi, il dato più alto dal 29 gennaio. Secondo il Guardian nell’ultimai casi di infezione sono aumentati del 74%. Nel Regno Unito più di 45 milioni di persone – circa l’85% degli adulti – hanno ricevuto la prima dose del vaccino anti-e più di 33 milioni di persone hanno completato la vaccinazione. L'articolo proviene da Italia Sera.

