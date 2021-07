Coronavirus | scende ancora l' indice Rt | ma aumentano i casi di variante Delta e Kappa

(Di venerdì 2 luglio 2021) Continua la riduzione dell'Rt nazionale a 0.63 rispetto allo 0.69 della settimana scorsa el'incidenza deidi Covid in Italia a 9ogni 100 mila abitanti rispetto agli 11 di 7 ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scende

Continua la riduzione dell'Rt nazionale a 0.63 rispetto allo 0.69 della settimana scorsa e scende ancora l'incidenza dei casi di Covid in Italia a 9 casi ogni 100 mila abitanti rispetto agli 11 di 7 giorni fa.