Condannati i Cc della caserma Levante

repubblica : Carabinieri Piacenza, tutti condannati i militari della caserma Levante. Dodici anni a Montella - ilpost : I carabinieri della caserma di Piacenza “Levante”, arrestati lo scorso anno, sono stati condannati - LaStampa : Piacenza, tutti condannati i carabinieri della caserma Levante. Dodici anni a Montella - VisonaNicola : RT @francofontana43: Desaparecidos italiani: definitivi gli ergastoli a tre ex militari cileni Partita la richiesta di arresto da Roma. Gli… - nonnachicca58 : RT @Anpinazionale: Pagliarulo: 'Bene il mandato di arresto per i militari cileni condannati per l'omicidio di due italiani ai tempi di Pino… -

Ultime Notizie dalla rete : Condannati della

Sono statii cinque carabiniericaserma Levante di Piacenza, accusati di torture, violenze e traffici di droga. La pena più grave, 12 anni, per Giuseppe Montella, l'appuntato considerato il ...... che non ha effetto retroattivo, viene disposta dall'ente erogatore nei confronti dei soggetti giàcon sentenza passata in giudicato all'entrata in vigoresuddetta legge.La schizofrenica giornata di mercoledì ha segnato una linea di confine, nell’intrigo legato al centro clinico Nemo Sud. E la conferma si è avuta ieri, sia ...Contrasta con gli articoli 3 e 38 della Costituzione la revoca delle prestazioni assistenziali, fondate sullo stato di bisogno, ai condannati in via definitiva per reati di mafia o terrorismo, i quali ...