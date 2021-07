Chi è Slavko Vincic, l’arbitro di Italia-Belgio (Di venerdì 2 luglio 2021) Vittima di un errore giudiziario, come spesso capita, Slavko Vincic è riuscito a ripartire come meglio sa fare, dopo un fermo del 2020. Un errore, tant’è che fu rilasciato immediatamente. “Ho accettato un invito a pranzo, il che è risultato essere il mio errore più grande. E me ne pento. Ero seduto al tavolo con la mia compagna, all’improvviso è arrivata la polizia ed è successo quel che è successo. Ma ero a quel casolare per pura casualità”, disse, come riportato da Il Posticipo. Da quel momento, la carriera del fischietto sloveno ha avuto un’impennata. Un giusto risarcimento per un episodio ingiusto. Slavko Vincic è ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 luglio 2021) Vittima di un errore giudiziario, come spesso capita,è riuscito a ripartire come meglio sa fare, dopo un fermo del 2020. Un errore, tant’è che fu rilasciato immediatamente. “Ho accettato un invito a pranzo, il che è risultato essere il mio errore più grande. E me ne pento. Ero seduto al tavolo con la mia compagna, all’improvviso è arrivata la polizia ed è successo quel che è successo. Ma ero a quel casolare per pura casualità”, disse, come riportato da Il Posticipo. Da quel momento, la carriera del fischietto sloveno ha avuto un’impennata. Un giusto risarcimento per un episodio ingiusto.è ...

