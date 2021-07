Cecilia Rodriguez, il chiarimento con Giulia Salemi: ecco cosa si sono dette (Di venerdì 2 luglio 2021) Pace fatta tra Gulia Salemi e Cecilia Rodriguez? ecco cosa ha svelato la sorella di Belen Dopo le polemiche nate per aver detto delle cose su Giulia, dalle pagine di Chi, Cecilia Rodriguez, intervistata con Ignazio, ha anche risposto ad una domanda su Giulia Salemi. In pratica le è stato chiesto se c’è stato poi un chiarimento con lei. «sono dell’idea che la verità vada detta, già viviamo in un mondo mediocre, almeno diciamo quello che pensiamo. lo non sono furba e alla ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 2 luglio 2021) Pace fatta tra Guliaha svelato la sorella di Belen Dopo le polemiche nate per aver detto delle cose su, dalle pagine di Chi,, intervistata con Ignazio, ha anche risposto ad una domanda su. In pratica le è stato chiesto se c’è stato poi uncon lei. «dell’idea che la verità vada detta, già viviamo in un mondo mediocre, almeno diciamo quello che pensiamo. lo nonfurba e alla ...

Advertising

GiuseppeporroIt : 'L’ho chiamata e le ho detto che...', Cecilia Rodriguez rivela se ha chiarito con Giulia Salemi (e non solo)… - blogtivvu : Cecilia Rodriguez parla di Giulia Salemi e svela se c’è stato un chiarimento: “Le sue fan si sono scatenate…”… - angiuoniluigi : RT @tweetnewsit: Nuovo arrivato in casa di #CeciliaRodriguez e #IgnazioMoser: l’annuncio sui social - tweetnewsit : Nuovo arrivato in casa di #CeciliaRodriguez e #IgnazioMoser: l’annuncio sui social - infoitcultura : Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: in arrivo un figlio? Parlano loro -