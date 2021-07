AstraZeneca, uomo di 76 anni muore poche ore dopo la seconda dose: non aveva patologie, disposta l'autopsia (Di venerdì 2 luglio 2021) Un uomo di 76 anni di è morto per un malore la scorsa notte, poche ore dopo aver ricevuto la seconda dose del Vaxzevria di . La dose di richiamo l'aveva ricevuta ieri all'hub vaccinale di Codogno. Non ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 luglio 2021) Undi 76di è morto per un malore la scorsa notte,oreaver ricevuto ladel Vaxzevria di . Ladi richiamo l'ricevuta ieri all'hub vaccinale di Codogno. Non ...

