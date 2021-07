AstraZeneca al posto di Pfizer per errore: 17 giovani sotto osservazione (Di venerdì 2 luglio 2021) Dosi di AstraZeneca al posto di Pfizer. È accaduto sabato 26 giugno al centro vaccinale di Nole Canavese (Torino) dove per un errore nella fase di inoculazione, sono state somministrate le prime dosi del vaccino anglo-svedese a 19 utenti al posto di quello a mRNA di Pfizer/BioNTech. Di questi, 17 sono risultati under 60. “L’evento è stato immediatamente comunicato agli interessati e contestualmente è stato attivato un protocollo di sorveglianza, condiviso con gli utenti stessi, che prevede, oltre a una presa in carico attiva da parte di un medico dell’Asl, un monitoraggio ematochimico”, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 luglio 2021) Dosi dialdi. È accaduto sabato 26 giugno al centro vaccinale di Nole Canavese (Torino) dove per unnella fase di inoculazione, sono state somministrate le prime dosi del vaccino anglo-svedese a 19 utenti aldi quello a mRNA di/BioNTech. Di questi, 17 sono risultati under 60. “L’evento è stato immediatamente comunicato agli interessati e contestualmente è stato attivato un protocollo di sorveglianza, condiviso con gli utenti stessi, che prevede, oltre a una presa in carico attiva da parte di un medico dell’Asl, un monitoraggio ematochimico”, ...

