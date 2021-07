Zanardi, le parole della moglie: “Comunica, ma non riesce a parlare” (Di giovedì 1 luglio 2021) Dichiarazioni della moglie di Zanardi ad un anno dall’incidente: “Adesso è in grado di seguire programmi di allenamento fisico e psichico” La terribile battaglia di Alex Zanardi non è ancora terminata. Il corridore di handbike, vittima di un tragico incidente nel giugno del 2020, non si è mai dato per vinto. La moglie Daniela, intervistata da BMW, ha parlato per la prima volta delle condizioni del marito ad un anno dalla sfiorata tragedia. Le parole di Daniela Manni “Le condizioni di Alex sono stabili, al momento si trova in una clinica per seguire un programma di ... Leggi su zon (Di giovedì 1 luglio 2021) Dichiarazionidiad un anno dall’incidente: “Adesso è in grado di seguire programmi di allenamento fisico e psichico” La terribile battaglia di Alexnon è ancora terminata. Il corridore di handbike, vittima di un tragico incidente nel giugno del 2020, non si è mai dato per vinto. LaDaniela, intervistata da BMW, ha parlato per la prima volta delle condizioni del marito ad un anno dalla sfiorata tragedia. Ledi Daniela Manni “Le condizioni di Alex sono stabili, al momento si trova in una clinica per seguire un programma di ...

