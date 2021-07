Wimbledon 2021: Roger Federer avanti senza problemi, 19° successo su Richard Gasquet (Di giovedì 1 luglio 2021) Roger Federer non ha particolari problemi nella continuazione del suo viaggio a Wimbledon. Lo svizzero supera per la 19a volta su 21 confronti il francese Richard Gasquet con il punteggio di 7-6(1) 6-1 6-4 in un’ora e 51 minuti di gioco. Ora per lui ci sarà una sfida più complessa per due motivi: l’avversario è Cameron Norrie, e visto che è anche padrone di casa non avrà il Centre Court dalla sua parte come di solito accade in giro per il mondo. Nel primo set ci sono subito i fuochi d’artificio, con Federer che ha subito una palla break e Gasquet che ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021)non ha particolarinella continuazione del suo viaggio a. Lo svizzero supera per la 19a volta su 21 confronti il francesecon il punteggio di 7-6(1) 6-1 6-4 in un’ora e 51 minuti di gioco. Ora per lui ci sarà una sfida più complessa per due motivi: l’avversario è Cameron Norrie, e visto che è anche padrone di casa non avrà il Centre Court dalla sua parte come di solito accade in giro per il mondo. Nel primo set ci sono subito i fuochi d’artificio, conche ha subito una palla break eche ...

