Wimbledon 2021, Mager lotta ma si arrende a Kyrgios in tre set (Di giovedì 1 luglio 2021) Gianluca Mager saluta Wimbledon al secondo turno del torneo Slam sull’erba inglese. Il sanremese, protagonista di una prestazione positiva e caratterizzata da soli due break subiti in tre set, si arrende al solito istrionico Nick Kyrgios col punteggio di 6-7(7) 4-6 4-6. L’australiano è stato praticamente perfetto al servizio, non perdendo mai la battuta e gestendo così alla perfezione per tutto il corso dell’incontro. Primo set molto equilibrato in cui soltanto nel sesto game, sostanzialmente, uno dei due prende il sopravvento in risposta. E’ il caso di Kyrgios, che prova a sorprendere ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 luglio 2021) Gianlucasalutaal secondo turno del torneo Slam sull’erba inglese. Il sanremese, protagonista di una prestazione positiva e caratterizzata da soli due break subiti in tre set, sial solito istrionico Nickcol punteggio di 6-7(7) 4-6 4-6. L’australiano è stato praticamente perfetto al servizio, non perdendo mai la battuta e gestendo così alla perfezione per tutto il corso dell’incontro. Primo set molto equilibrato in cui soltanto nel sesto game, sostanzialmente, uno dei due prende il sopravvento in risposta. E’ il caso di, che prova a sorprendere ...

Advertising

sportface2016 : #Wimbledon, #Mager lotta ma si arrende a #Kyrgios in tre set - Eurosport_IT : Troppo Kyrgios per il nostro Gianluca Mager ?????? #EurosportTENNIS | #Wimbledon | #Federer - BaronettoBianco : Solo una persona mentalmente instabile come Gasquet può farsi umiliare ancora nel 2021 da Federer #Wimbledon - sportface2016 : #Wimbledon 2021, #Federer stende #Gasquet in tre set e approda al terzo turno - angelinascanu : RT @GiaPettinelli: Wimbledon; Sonego vola al terzo turno - Tennis - ANSA -